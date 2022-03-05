Известны маршруты эвакуации из Мариуполя и Волновахи. Россияне во время тишины могут продвигаться вперед

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук назвала маршруты, по которым вывезут людей из Мариуполя и Волновахи. Вооруженные силы сообщают, что россияне могут использовать режим тишины, чтобы продвигаться вперед.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь Верещук: "Мы достигли договоренностей о создании гуманитарного коридора с 9:00 утра по украинскому времени, сегодня, 5 марта, в двух направлениях: Волноваха и Мариуполь. Мы согласовали через посредство Красного Креста маршруты и получили подтверждение от российской стороны.

По состоянию на данный момент маршруты будут проходить двумя направлениями.

Мариуполь-Никольске-Розовка-Бильмак-Роды-Орихов-Запорожье – это первый канал, мы планируем вывезти более 200 тыс. человек.

Следующий маршрут: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск-Запорожье. Здесь мы планируем эвакуировать более 15 тысяч человек. Красный Крест обеспечивает гарантии режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать во главе колонны.

Местные администрации начали режим оповещения и сбора. Точки сбора – центральные площади Волновахи и Мариуполя.

Но наши военные сообщают, что в районе заявленных маршрутов русские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Мы сейчас проверяем эту информацию. Я хочу обратиться к российским властям. Мы договорились через посредство Красного Креста, используя международные конвенции о том, что будет соблюден режим тишины. Там нет никаких продвижений русских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать женщин и детей".