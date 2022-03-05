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В Энергодаре возобновили водоснабжение и электроснабжение, тепла нет – мэр

Евгений КизиловСуббота, 5 марта 2022, 09:55

В Энергодаре Запорожской области отсутствует отопление во всем городе, при этом электроснабжение, водоснабжение, водоотвод - есть.

Источник: Дмитрий Орлов в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас были во время обстрелов были временные проблемы со светом и водоснабжением. Но благодаря пожарным и спасателям нам удалось оперативно отреагировать. Вчера город получил полное водоснабжение и электроснабжение".

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Детали: По его словам, Запорожская атомная тепловая станция работает в штатном режиме. Работают два блока атомной станции и два тепловых. Радиационный фон в норме.

Орлов сообщил, что сейчас горисполком выполняет свои обязанности, хоть и не в здании горсовета, которое захватили российские оккупанты, чтобы обеспечить город всем необходимым. Сейчас уже ведутся работы по подключению города к отоплению.

Мэр говорит, что связей с оккупантами у него нет, и выходить на них у него нет возможности.

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Прямая речь: "Что касается настроений энергодарцев, могу сказать только одно: они не изменились".

Темы: Запорожьеэнергетикаводавойна
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