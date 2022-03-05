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Уверен, что скоро скажем людям: "Возвращайтесь, угрозы нет" - Зеленский

Суббота, 5 марта 2022, 11:39

Украине удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе.

Источник: обращение Владимира Зеленского

Прямая речь: "Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. 

Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ"

Детали: Президент Украины поблагодарил президента Польши Анджея Дуди и его жену за решительную помощь нашей стране во время войны.

Прямая речь: "Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет".

Детали: Зеленский также проинформировал, что власти уже думают о том, как оживить украинские города и восстановить экономику после войны.

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Прямая речь: "Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.

Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю – это только первые".

Темы: ЗеленскийвойнаПольшаМВФ
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