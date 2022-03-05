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Интернациональный легион обороны Украины: заработал сайт для иностранцев, желающих бить оккупанта

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 10:46
Интернациональный легион обороны Украины: заработал сайт для иностранцев, желающих бить оккупанта

Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Иностранцы, которые хотят помочь Украине, смогут найти на сайте подробную пошаговую инструкцию, как присоединиться к справедливой борьбе с агрессором, который 24 февраля 2022 года коварно развернул полномасштабное наступление на Украину.

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В частности, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины, необходимо обратиться в Посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в Посольстве по атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту.

После этого легионер получит инструкцию для путешествия по Украине, необходимые документы и оборудование.

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Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине легионер подписывает контракт и присоединяется к Интернациональному легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами.

Темы: война
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