Под Черниговом сбили вражеский штурмовик: одного пилота взяли живым, другой погиб
Суббота, 5 марта 2022, 12:09
Вблизи Черниговщины украинские военные сбили вражеский самолет.
Источник: ¦Оперативное командование "Північ", источники УП
Дословно: "Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик! Подробности позже.
Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Детали: По данным УП, пилота взяли живым. Второй пилот погиб. Как сообщает ГПСУ, это совместная огневая работа пограничников и ВСУ: сбит самолет СУ-34.
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