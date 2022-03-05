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Под Черниговом сбили вражеский штурмовик: одного пилота взяли живым, другой погиб

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 11:09

Вблизи Черниговщины украинские военные сбили вражеский самолет.

Источник: ¦Оперативное командование "Північ", источники УП

Дословно: "Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик! Подробности позже.

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Детали: По данным УП, пилота взяли живым. Второй пилот погиб. Как сообщает ГПСУ, это совместная огневая работа пограничников и ВСУ: сбит самолет СУ-34.

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Темы: война
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