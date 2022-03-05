Под Черниговом сбили вражеский штурмовик: одного пилота взяли живым, другой погиб

Вблизи Черниговщины украинские военные сбили вражеский самолет.

Источник: ¦Оперативное командование "Північ", источники УП

Дословно: "Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик! Подробности позже.

Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022

Детали: По данным УП, пилота взяли живым. Второй пилот погиб. Как сообщает ГПСУ, это совместная огневая работа пограничников и ВСУ: сбит самолет СУ-34.