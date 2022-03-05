Песков говорит, что Путина не могут нормально показать по ТВ, потому что "он не актер"
Суббота, 5 марта 2022, 11:44
Представитель российского президента Дмитрий Песков убеждает, что Владимира Путина можно увидеть на телевидении только на совещаниях, потому что он "не любит, когда ему мешают".
Источник: заявление Пескова, которое цитируют "Риа новости" в Telegram
Прямая речь: "Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что все-таки Путин не актер. Президент работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону".
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Детали: Российские журналисты спрашивали спикера Путина, почему по телевидению российского президента показывают исключительно на совещаниях, а не тогда, когда он, например, разговаривает по телефону с лидерами других стран.