Песков говорит, что Путина не могут нормально показать по ТВ, потому что "он не актер"

Представитель российского президента Дмитрий Песков убеждает, что Владимира Путина можно увидеть на телевидении только на совещаниях, потому что он "не любит, когда ему мешают".

Источник: заявление Пескова, которое цитируют "Риа новости" в Telegram

Прямая речь: "Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что все-таки Путин не актер. Президент работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону".

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Детали: Российские журналисты спрашивали спикера Путина, почему по телевидению российского президента показывают исключительно на совещаниях, а не тогда, когда он, например, разговаривает по телефону с лидерами других стран.