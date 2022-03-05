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Россияне нарушили договоренности о "зеленом коридоре" из Мариуполя, эвакуация переносится

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 11:51

Российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" из Мариуполя и начала обстрел, євакуация переносится.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится‼️.

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Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.

Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей".

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Темы: Мариуполь
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