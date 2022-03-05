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Российские самолеты жестко бомбят гражданскую инфраструктуру Харькова

Валентина Романенко, Роман РоманюкСуббота, 5 марта 2022, 19:25

Российская авиация продолжает бомбить Харьков, в том числе центр города. Уничтожено здание спорткомплекса Харьковского национального университета им. Каразина "Унифехт".

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП, полиция Харьковской области

Прямая речь: "Несколько минут назад из авиации накрыли Унифехт – харьковскую тренировочную базу для, в частности, членов нашей олимпийской делегации, по адресу Отакара Яроша, 14. Совершенно гражданская инфраструктура, жилой район".

Детали: Это часть Харьковского университета им Каразина. По словам Семенухи, российские самолеты продолжают жестко бомбить город, особенно центральную часть.

Позже в полиции Харьковской области сообщили, что здание спорткомплекса Харьковского национального университета им. Каразина "Унифехт" уничтожено в результате удара вражеской авиации.

 

На место разрушения выезжали следователи ГУНП в Харьковской области. Полицейские провели осмотр, собрали вещдоки и зафиксировали все детали.

 

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Темы: Харьковвойна
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