Глава Николаевщины заявил о 3 сбитых вертолетах врага. ВМС плюсуют еще один
Суббота, 5 марта 2022, 13:20
В Николаевской области украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким
Детали: Ким сообщает, что в области сбили три вражеских вертолета.
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Кроме того, он сообщил, что украинские защитники отобрали у российских захватчиков технику.
В ВМС ВСУ сообщили, что в Николаевской области, морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Пивдень" сбили четыре вертолета противника.
При этом сообщается, что один из морпехов сбил сразу 3 единицы. Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неежпапа.
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда обратилась к украинским защитникам, чтобы уточнить потери противника.