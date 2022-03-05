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Глава Николаевщины заявил о 3 сбитых вертолетах врага. ВМС плюсуют еще один

Мазуренко Алена Суббота, 5 марта 2022, 14:20
фото: ВМС ВСУ

В Николаевской области украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета. 

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Детали: Ким сообщает, что в области сбили три вражеских вертолета.

Кроме того, он сообщил, что украинские защитники отобрали у российских захватчиков технику.

В ВМС ВСУ сообщили, что в Николаевской области, морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Пивдень" сбили четыре вертолета противника.

При этом сообщается, что один из морпехов сбил сразу 3 единицы. Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неежпапа.

Украинская правда обратилась к украинским защитникам, чтобы уточнить потери противника.

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Темы: Николаевская областьвойнаРосcияУкраина
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