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Путин угрожает, что если Украина "продолжит в том же духе", то потеряет государственность

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 14:23
Путин угрожает, что если Украина продолжит в том же духе, то потеряет государственность

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина "продолжит в том же духе", то она "поставит под вопрос будущность своей государственности".

Источник: выступление Путина на телеканале "Россия 24"

Прямая речь Путина: "Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять - если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности, и если это произойдет - это будет целиком и полностью на их совести".

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Детали: По его словам, предпринимаются попытки "раскачать российское общество".

Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы "для всех понятны".

Российские военные в войне, по словам их президента,  "сражаются за будуще".

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Путин также заявил, что санкции против России "сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло".

Российский президент "не сомневается в том", что его армия "решит все задачи" на войне в Украине.

Также он заявляет, что уже уничтожена "почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО".

Темы: Путинвойна
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