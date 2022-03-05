Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин угрожает миру, если закроют небо над Украиной

Роман КравецСуббота, 5 марта 2022, 16:27

Президент страны-оккупанта Владимир Путин пригрозил странам Запада, что если они закроют небо над Украиной, то сочтет их стороной вооруженного конфликта.

Источник: Путин во время выступления на российском телевидении

Прямая речь: "Сейчас мы слышим, что нужно сделать безлетную зону над территорией Украины. Сделать на самой территории Украины это невозможно. Можно только с территории каких-нибудь соседних государств".

Прямая речь: "Но любые движения в этом направлении будут рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте той стороной, с которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в ту же секунду будем считать их участниками конфликта. И уже все равно членами каких организаций они являются ".

Что было ранее: В течение всех дней войны президент Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

На саммите в Брюсселе 4 марта страны НАТО отказались "закрывать" небо над Украиной. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сумел лишь предупредить, что российские оккупанты будут предпринимать еще более жестокие и сокрушительные действия против украинцев в предстоящие дни войны.

В ответ Зеленский подверг жесткой критике отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ПутинНАТОвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Зеленский о ядерных угрозах Путина: Думаю, это – блеф

Дополнено 22:20, ВИДЕОВ Харькове пожар возле института, на котором может произойти утечка радиации

Ущерб от нападения России уже достиг $100 миллиардов – советник Зеленского

Ни один человек не был эвакуирован из Мариуполя – Верещук

Все новости...
Путин
Путин вдруг нашел "радикалов" в правительстве Шмыгаля
Путин заявил, что несмотря на войну с Украиной, РФ ничто не угрожает: военного положения не будет
Путин угрожает, что если Украина "продолжит в том же духе", то потеряет государственность
Последние новости
00:22
Оккупанты "имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним" – Зеленский
00:21
Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине
00:06
"Это все грим": оккупанты обвиняют беременную из Мариуполя в постановочных фото на месте бомбардировок роддома
00:03
В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ
00:02
Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с РФ, однако не исключает ее
23:49
ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр
23:45
Беларусские СМИ пишут о падении самолета неподалеку границы с Украиной
23:43
Путин хочет растерзать Европу на части так же, как и Украину – Зеленский
23:38
Россия выдвинула новые требования к пропуску гуманитарных колонн
23:28
Россияне больше не смогут зарегистрироваться в Google Cloud
Все новости...