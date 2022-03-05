Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин угрожает миру, если закроют небо над Украиной

Роман КравецСуббота, 5 марта 2022, 15:27

Президент страны-оккупанта Владимир Путин пригрозил странам Запада, что если они закроют небо над Украиной, то сочтет их стороной вооруженного конфликта.

Источник: Путин во время выступления на российском телевидении

Прямая речь: "Сейчас мы слышим, что нужно сделать безлетную зону над территорией Украины. Сделать на самой территории Украины это невозможно. Можно только с территории каких-нибудь соседних государств".

Реклама:

Прямая речь: "Но любые движения в этом направлении будут рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте той стороной, с которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в ту же секунду будем считать их участниками конфликта. И уже все равно членами каких организаций они являются ".

Что было ранее: В течение всех дней войны президент Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

На саммите в Брюсселе 4 марта страны НАТО отказались "закрывать" небо над Украиной. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сумел лишь предупредить, что российские оккупанты будут предпринимать еще более жестокие и сокрушительные действия против украинцев в предстоящие дни войны.

ВИДЕО ДНЯ

В ответ Зеленский подверг жесткой критике отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Темы: ПутинНАТОвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Путин
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: