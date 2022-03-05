Путин угрожает миру, если закроют небо над Украиной

Президент страны-оккупанта Владимир Путин пригрозил странам Запада, что если они закроют небо над Украиной, то сочтет их стороной вооруженного конфликта.

Источник: Путин во время выступления на российском телевидении

Прямая речь: "Сейчас мы слышим, что нужно сделать безлетную зону над территорией Украины. Сделать на самой территории Украины это невозможно. Можно только с территории каких-нибудь соседних государств".

Прямая речь: "Но любые движения в этом направлении будут рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте той стороной, с которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в ту же секунду будем считать их участниками конфликта. И уже все равно членами каких организаций они являются ".

Что было ранее: В течение всех дней войны президент Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

На саммите в Брюсселе 4 марта страны НАТО отказались "закрывать" небо над Украиной. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сумел лишь предупредить, что российские оккупанты будут предпринимать еще более жестокие и сокрушительные действия против украинцев в предстоящие дни войны.

В ответ Зеленский подверг жесткой критике отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.