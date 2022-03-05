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Кадыровцы захватили психоневрологический интернат под Киевом: там 100 пациентов лежачие

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 16:33

Глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что кадыровцы захватили на Киевщине психоневрологический интернат, где более 600 пациентов.

Источник: пресс-служба Киевской ОГА

Дословно: "Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию тамошнего психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев!

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Они заменировали все подходы к интернату и теперь ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии.

По предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 – лежачие. Все они вместе с персоналом – заложники извергов".

Детали: Кулеба сообщил позже, что там 670 человек. По его словам, украинские защитники пытаются получить больше информации, чтобы понимать как освободить людей.

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Кулеба добавил, что в последние дни интернат являлся укрытием для местных жителей.

Темы: Киевская областьвойнаРосcияУкраина
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