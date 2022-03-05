Российские захватчики все еще контролируют периметр Энергодара – мэр города
Российские захватчики все еще контролируют периметр города Энергодар в Запорожской области и находятся на АЭС.
Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, глава Запорожской ОГА Александр Старух
Орлов сообщил, что информация, которую ранее опубликовали в ОГА о том, что россияне покинули город, не соответствует действительности и враг все еще контролирует периметр города.
Прямая речь Орлова: "К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС".
Детали: По словам Орлова, городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.
Ранее Старух сообщил, что российские захватчики покинули Энергодар: "Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.
Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников. То за телефон убили в Бердянске, то украли ноутбуки. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно. Возобновленная работа, есть определенные потребности. Сейчас будем пытаться сделать гумконвой и доставить горючее в Энергодар".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
О ситуации на Запорожской АЭС Старух не говорил.
Предыстория:
- По состоянию на 15.00 сообщалось, что законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, город будут патрулировать местные жители, однако безопасная эвакуация для энергодарцев пока невозможна.
- В ночь на 4 марта "кадыровцы" – подразделение росгвардии из Чечни – устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена угроза ядерной катастрофы.
- Позже ЗАЭС перешла под контроль российско-оккупационных отрядов "кадыровцев".
Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
- В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
- По состоянию на утро 4 марта на станции работал только один реактор.