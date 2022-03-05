Российские захватчики все еще контролируют периметр Энергодара – мэр города

Российские захватчики все еще контролируют периметр города Энергодар в Запорожской области и находятся на АЭС.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, глава Запорожской ОГА Александр Старух

Орлов сообщил, что информация, которую ранее опубликовали в ОГА о том, что россияне покинули город, не соответствует действительности и враг все еще контролирует периметр города.

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Прямая речь Орлова: "К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС".

Детали: По словам Орлова, городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.

Ранее Старух сообщил, что российские захватчики покинули Энергодар: "Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

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Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников. То за телефон убили в Бердянске, то украли ноутбуки. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно. Возобновленная работа, есть определенные потребности. Сейчас будем пытаться сделать гумконвой и доставить горючее в Энергодар".

О ситуации на Запорожской АЭС Старух не говорил.

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