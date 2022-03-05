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Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорам

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 19:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с Владимиром Путиным передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.

Источник: TRT Haber, цитирующий советника Эрдогана Ибрагима Калына

Детали: Калын рассказал, что во время телефонного разговора президентов Турции и Украины Зеленский еще раз заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

"Я готов встретиться с Путиным в Стамбуле, Анкаре, где он пожелает", – сказал Зеленский.

Прямая речь Калына: "Президент (Эрдоган – УП) уже передал это сообщение Путину. Мы продолжим работу в этом направлении. Такая встреча безусловно положительно повлияет на предотвращение войны, уменьшение насилия и сокращение количества жертв. Как Турция, мы готовы внести свой вклад".

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Темы: ЭрдоганЗеленскийПутинвойна
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