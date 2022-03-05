Премьер Израиля Беннет тайно прибыл в Москву, ведет переговоры с Путиным.
Суббота, 5 марта 2022, 19:59
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно приехал в Москву чтобы повести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: журналист Барак Равид в Twitter, подтверждение советника Путина, распространено РИА Новости
Детали: По данным Равида, 5 марта в Кремле проходят переговоры Беннета с Путиным.
BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett travelled secretly to Moscow. Meeting Putin now
— Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022
Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.
Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, он отметил, что Беннет прибыл в Москву с коротким рабочим визитом.
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