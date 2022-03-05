Премьер Израиля Беннет тайно прибыл в Москву, ведет переговоры с Путиным.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно приехал в Москву чтобы повести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: журналист Барак Равид в Twitter, подтверждение советника Путина, распространено РИА Новости

Детали: По данным Равида, 5 марта в Кремле проходят переговоры Беннета с Путиным.

BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett travelled secretly to Moscow. Meeting Putin now — Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022

Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.

Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, он отметил, что Беннет прибыл в Москву с коротким рабочим визитом.