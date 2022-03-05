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Премьер Израиля Беннет тайно прибыл в Москву, ведет переговоры с Путиным.

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 18:59
Премьер Израиля Беннет тайно прибыл в Москву, ведет переговоры с Путиным.
Нафтали Беннет, getty images

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно приехал в Москву чтобы повести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: журналист Барак Равид в Twitter, подтверждение советника Путина, распространено РИА Новости

Детали: По данным Равида, 5 марта в Кремле проходят переговоры Беннета с Путиным.

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Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.

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Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, он отметил, что Беннет прибыл в Москву с коротким рабочим визитом.

Темы: ИзраильПутинУкраинавойна
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