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Россия хотела создать "республики" на западе Украины – СБУ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 19:59
задержанный, фото СБУ

СБУ сорвала планы Кремля по поводу новых "народных республик" на западе Украины, задержан организатор и ключевые лица.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что, по замыслу преступников, в "Федеративную республику Украина" должны были войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.

Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области.

 
Все фото - СБУ

В западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти.

 

После этого планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", а затем объединить в новое подконтрольное России государство.

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Сообщники мятежника дали показания на него, с организатором проводятся следственные действия.

 

По ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса изменнику и его пособникам грозит 10 лет заключения.

Темы: сепаратизмЗападРосcияСБУ
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