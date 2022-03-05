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Президенту Грузии не дали выступить в парламенте с речью об Украине

Суббота, 5 марта 2022, 19:03

Правящая партия "Грузинская мечта" отказала президентке Саломе Зурабишвили выступить 5 марта в парламенте с традиционным ежегодным докладом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В прошлом году Саломе Зурабишвили выступала в парламенте 9 апреля. Однако на этот раз она хотела перенести эту дату, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

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В то же время представители парламентского большинства решили, что в субботу будет сложно собрать кворум, а также, что сейчас есть более важные вопросы, чем доклад главы государства. что нет необходимости переносить дату доклада, которую можно сделать в любое время",- заявил вицеспикер Мамука Мдинарадзе.

Такой отказ вызвал протест оппозиции, убежденной в том, что власти таким образом решили "наказать" Зурабишвили за ее активную антироссийскую позицию и солидарность с Украиной.

В оппозиции считают, что таким образом правящая партия избегает прихода в парламент правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, как это должно быть по протоколу.

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Напомним, Гарибашвили стал объектом острой критики в обществе из-за своих заявлений о неприсоединении к антироссийским санкциям в знак солидарности с Украиной.

О нынешнем охлаждении отношений Киева и Тбилиси можно почитать в статье "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во времена российской агрессии

Темы: ГрузиявойнаУкраина
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