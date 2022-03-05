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СНБО запустила сайт "Оккупант" для поиска российских пленных в Украине

Мазуренко Алена Суббота, 5 марта 2022, 20:24

Аппарат СНБО Украины запустил сайт "Оккупант" для поиска военнопленных в Украине российских захватчиков.

Источник: сайт "Оккупант"

Дословно: "Сайт "Оккупант" - информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных силах РФ, которые вторглись на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных".

Детали: Отмечается, что с его помощью родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями минобороны Украины.

В Украине отметили, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.

Темы: пленныеРосcиявойнаУкраина
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