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Кулеба встретился с госсекретарем США на польской границе

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 21:05
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился на польской границе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как пишет Европейская правда, об этом он рассказал на брифинге вечером 5 февраля.

До сих пор о поездке Кулебы публично не сообщали. В МИД отметили, что стороны во время встречи обсудили эффективность уже введенных санкций для сдерживания российской агрессии и дальнейшие шаги в этом направлении.

В МИД напомнили, что Украина просит партнеров о новом пакете санкций против России и Дмитрий Кулеба поднимал этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, на котором были также Блинкен, главы МИД Британии и Канады и генсек НАТО.

"Российская нефть сегодня пахнет украинской кровью. Её покупка означает финансирование российских военных преступлений... Это выбор, который нужно сделать сейчас", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он призвал все компании прекращать сотрудничество с Россией, а также повторил призыв к Западу о помощи Украине боевыми самолетами, средствами противовоздушной обороны и введением бесполетной зоны – на что НАТО пока не готов пойти.

Как уже сообщалось, 5 марта госсекретарь США в рамках визита в Польшу посетил границу с Украиной и центр, где находятся украинцы, покинувшие страну из-за войны.

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАПольша
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