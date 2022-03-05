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Столп режима РФ Евтушенков: журналисты нашли в ЕС элитное имущество олигарха

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 20:27
Столп режима РФ Евтушенков: журналисты нашли в ЕС элитное имущество олигарха
Российский олигарх Владимир Евтушенков, иллюстрация Радио Свобода

Российский олигарх Владимир Евтушенков находится в так называемом списке Кремля – это перечень бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. США и ЕС пока не ввели против него санкции, но журналисты уже разыскали недвижимость этого влиятельного россиянина.

Источник: "Схемы" совместно с проектом Scanner Project

Детали: Евтушенков пока не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США с началом полномасштабного наступления России на Украину ввели санкции.

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Этот олигарх является одним из самых богатых людей в РФ, владеет концерном "РТИ Системы", входящим в сотню крупнейших оборонных компаний мира и поставляющим радиотехническое оборудование Министерству обороны России.

Также в собственности корпорации Евтушенкова одна из крупнейших сетей мобильной связи России – компания МТС.

Судя по документам, которые есть в распоряжении "Схем" и Scanner Project, Евтушенков облюбовал Лазурный берег Франции.

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Журналисты получили документы, согласно которым Владимир Евтушенков вместе с членами своей семьи – Татьяной и Наталией Евтушенко – являются владельцами французской компании SCI Petr.

В отчете SCI Petr говорится, что эта компания владеет недвижимостью – виллой под названием Willa Waikiki.

Willa Waikiki
Willa Waikiki

Ее адрес – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du General de Gaulle.

Рядом – на параллельной улице, севернее, по адресу Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles расположена еще одна вилла семьи Евтушенко с названием Villa Nouadibou.

Villa Nouadibou
Villa Nouadibou

Де-юре это собственность французской компании SCI Kristine, которой Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей.

Третья вилла у семьи олигарха тоже по соседству. Ее адрес – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Может показаться, что Евтушенков просто решил постепенно скупать виллы на мысе Сен-Жан-Кап-Ферри.

Стоимость этой третьей виллы, в отличие от предыдущих, в документах указана. Она составляет 7 миллионов евро.

На территории возле имения можно увидеть бассейн и дополнительные здания.

Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенко под названием SCI Umbto.

Местонахождение третьей виллы олигарха
Местонахождение третьей виллы олигарха

Схемы уточняют, что Владимир Евтушенков пока имеет возможность беспрепятственно летать в страны Европы. Самолет Boeing 737-7FY(BBJ) с бортовым номером P4-AFK, которым пользуется Евтушенков, зарегистрирован в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубаев в Москву.

Темы: ПутинкоррупцияФранция
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