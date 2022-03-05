Столп режима РФ Евтушенков: журналисты нашли в ЕС элитное имущество олигарха

Российский олигарх Владимир Евтушенков находится в так называемом списке Кремля – это перечень бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. США и ЕС пока не ввели против него санкции, но журналисты уже разыскали недвижимость этого влиятельного россиянина.

Источник: "Схемы" совместно с проектом Scanner Project

Детали: Евтушенков пока не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США с началом полномасштабного наступления России на Украину ввели санкции.

Этот олигарх является одним из самых богатых людей в РФ, владеет концерном "РТИ Системы", входящим в сотню крупнейших оборонных компаний мира и поставляющим радиотехническое оборудование Министерству обороны России.

Также в собственности корпорации Евтушенкова одна из крупнейших сетей мобильной связи России – компания МТС.

Судя по документам, которые есть в распоряжении "Схем" и Scanner Project, Евтушенков облюбовал Лазурный берег Франции.

Журналисты получили документы, согласно которым Владимир Евтушенков вместе с членами своей семьи – Татьяной и Наталией Евтушенко – являются владельцами французской компании SCI Petr.

В отчете SCI Petr говорится, что эта компания владеет недвижимостью – виллой под названием Willa Waikiki.

Willa Waikiki

Ее адрес – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du General de Gaulle.

Рядом – на параллельной улице, севернее, по адресу Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles расположена еще одна вилла семьи Евтушенко с названием Villa Nouadibou.

Villa Nouadibou

Де-юре это собственность французской компании SCI Kristine, которой Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей.

Третья вилла у семьи олигарха тоже по соседству. Ее адрес – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Может показаться, что Евтушенков просто решил постепенно скупать виллы на мысе Сен-Жан-Кап-Ферри.

Стоимость этой третьей виллы, в отличие от предыдущих, в документах указана. Она составляет 7 миллионов евро.

На территории возле имения можно увидеть бассейн и дополнительные здания.

Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенко под названием SCI Umbto.

Местонахождение третьей виллы олигарха

Схемы уточняют, что Владимир Евтушенков пока имеет возможность беспрепятственно летать в страны Европы. Самолет Boeing 737-7FY(BBJ) с бортовым номером P4-AFK, которым пользуется Евтушенков, зарегистрирован в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубаев в Москву.