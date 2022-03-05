Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Столп режима РФ Евтушенков: журналисты нашли в ЕС элитное имущество олигарха

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 21:27
Российский олигарх Владимир Евтушенков, иллюстрация Радио Свобода

Российский олигарх Владимир Евтушенков находится в так называемом списке Кремля – это перечень бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. США и ЕС пока не ввели против него санкции, но журналисты уже разыскали недвижимость этого влиятельного россиянина.

Источник: "Схемы" совместно с проектом Scanner Project

Детали: Евтушенков пока не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США с началом полномасштабного наступления России на Украину ввели санкции.

Этот олигарх является одним из самых богатых людей в РФ, владеет концерном "РТИ Системы", входящим в сотню крупнейших оборонных компаний мира и поставляющим радиотехническое оборудование Министерству обороны России.

Также в собственности корпорации Евтушенкова одна из крупнейших сетей мобильной связи России – компания МТС.

Судя по документам, которые есть в распоряжении "Схем" и Scanner Project, Евтушенков облюбовал Лазурный берег Франции.

Журналисты получили документы, согласно которым Владимир Евтушенков вместе с членами своей семьи – Татьяной и Наталией Евтушенко – являются владельцами французской компании SCI Petr.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В отчете SCI Petr говорится, что эта компания владеет недвижимостью – виллой под названием Willa Waikiki.

Willa Waikiki
Willa Waikiki

Ее адрес – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du General de Gaulle.

Рядом – на параллельной улице, севернее, по адресу Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles расположена еще одна вилла семьи Евтушенко с названием Villa Nouadibou.

Villa Nouadibou
Villa Nouadibou

Де-юре это собственность французской компании SCI Kristine, которой Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей.

Третья вилла у семьи олигарха тоже по соседству. Ее адрес – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Может показаться, что Евтушенков просто решил постепенно скупать виллы на мысе Сен-Жан-Кап-Ферри.

Стоимость этой третьей виллы, в отличие от предыдущих, в документах указана. Она составляет 7 миллионов евро.

На территории возле имения можно увидеть бассейн и дополнительные здания.

Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенко под названием SCI Umbto.

Местонахождение третьей виллы олигарха
Местонахождение третьей виллы олигарха

Схемы уточняют, что Владимир Евтушенков пока имеет возможность беспрепятственно летать в страны Европы. Самолет Boeing 737-7FY(BBJ) с бортовым номером P4-AFK, которым пользуется Евтушенков, зарегистрирован в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубаев в Москву.

Темы: ПутинкоррупцияФранция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

обновленоОккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты

видеоЖители Мелитополя вышли на митинг: требуют от оккупантов отпустить мэра

видео, дополненоВ Василькове враг уничтожил аэродром, горит склад с боеприпасами – детонируют снаряды

Все новости...
Путин
Премьер Израиля Беннет тайно прибыл в Москву, ведет переговоры с Путиным.
Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорам
КВН переиграл КГБ, или Как Зеленскому "договорится посрединке"
Последние новости
13:29
Экс-замгенсека НАТО не верит в успех российского наступления на Киев
13:20
Американские хедж-фонды заблокировали активы Абрамовича – WSJ
13:15
видеоПервых эвакуированных из Мариуполя ждут уже 12 марта – ОП
13:11
Макрон осудил Британию за плохую помощь беженцам из Украины
13:09
В оккупированный Херсон смогли завезти инсулин – мэр
13:05
Рекордные цены на продовольствие в мире могут подскочить еще на 22% в результате войны
13:03
В Минздраве объяснили, как украинцы могут вакцинироваться против COVID-19 в других странах
12:48
видеоРежим Путина бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков" - СБУ
12:45
В Украине хотят отменить акцизы на топливо и значительно снизить НДС
12:26
Беларусь проведет переброску войск на границу Украины, говорит о "ротации"
Все новости...