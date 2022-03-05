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Переходите в наступление, оккупация временная: Зеленский призывает украинцев выгонять россиян

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 20:33
Переходите в наступление, оккупация временная: Зеленский призывает украинцев выгонять россиян
Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев, попавших временно в оккупацию, объединяться и выгонять захватчиков из своих городов.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Что дает нам такую ​​убежденность? Откуда она у нас? Это не просто вера - это наша реальность, которая ежедневно подпитывается энергией наших людей, нашего сопротивления. Херсон, Мелитополь, Конотоп, Бердянск - реальность всех городов и городков, которые ежедневно изгоняют оккупантов своей решительностью и единством.

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Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Когда у тебя нет оружия, а тебе отвечают выстрелами и ты не бежишь. Когда нет брони, а на тебя едет БТР и ты не отходишь, именно поэтому оккупация временная.

Наши люди не отступают, не сдаются, не останавливают своего сопротивления. Они кричат ​​оккупантам: "иди домой, как русский корабль". Оттесняют их с нашей территории, перекрывают им дорогу.

Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!"

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Детали: По словам президента, нужно гнать это зло с нашей земли, чтобы не допустить новых "ДНР" и "ЛНР", где невозможна нормальная жизнь - "только рабство, только на коленях".

Отдельно Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал жителей в оккупации, которым еще не стерли память пропагандой, также выходить на протесты.

Президент призвал не верить пропаганде российского телевидения, где постоянно запугивают тем, что украинские власти уничтожают города. Зеленский призвал сравнить, как выглядит Донецк за 8 лет конфликта и Харьков за 10 дней войны с Россией.

Темы: Зеленскийвойнаоккупация
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