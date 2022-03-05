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Помощника нардепа из "Слуги народа" поймали на шпионаже для России

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 21:56

Помощник народного депутата Украины подозревается в передаче ФСБ РФ за деньги информации по обороноспособности государства.

Источник: сайт Офиса генпрокурора, собеседники УП в силовых ведомствах

Детали: Помощник-консультант народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене, то есть в умышленном предоставлении представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Речь идет о помощнике на общественных началах депутата Юрия Здебского из Слуги Народа. Имени помошника не указывают.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022-го за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины.

Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые он получал в ответ на запросы как народный депутат Украины.

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Дословно: "За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США. Он задержан и взят под стражу в соответствии с положениями ст. 615 УПК Украины сроком на 30 суток".

Исправлено: в первом варианте новости указывалось, что речь идет о помощнике нардепа ОПЗЖ, однако в партии это опровергли, а источники в УП сообщили, что речь идет о "Слуге народа".

Темы: госизменаОПЗЖОфис генпрокурора
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