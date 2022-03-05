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Во Львове "эвакуировали" Христа из Армянского собора

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 23:39
Статуи святых вокруг Латинской кафедры завернуты в защитный материал. Фото: getty images

Во Львове обезопасивают памятники и культурные достопримечательности из-за угроз бомбардировок или боевых действий российских оккупантов, в частности, перевезли в бункер средневековую скульптуру Иисуса Христа из Армянского собора..

Источник: Львовский городской совет с комментарием начальницы управления охраны исторической среды Лилии Онищенко, Суспільне радіо

Прямая речь Онищенко: "Скульптуры оборачиваем огнеупорной тканью, стекловатой, далее – специальной фольгой и наконец одеваем на них специальные мешки. Это не спасет фигуру, если будет прямое попадание, однако при мощной ударной волне они не разобьются в куски и не разлетятся. Демонтировать их не всегда есть возможность, они большие".

Детали: В храмах и жилых домах закрывают уникальные витражи защитными экранами, а некоторые вообще демонтируют.

Монтажёры устанавливают защитные экраны на витраже Латинского кафедрального собора в центре города
Монтажёры устанавливают защитные экраны на витраже Латинского кафедрального собора в центре города
Фото: Getty images

Скульптуры оборачивают огнеупорными и защитными материалами, в частности, фонтаны на площади Рынок возле Ратуши. Все эти памятники являются частью ансамбля мирового наследия ЮНЕСКО.

Статуи на львовских фонтанах завернуты в огнеупорный материал
Статуи на львовских фонтанах завернуты в огнеупорный материал
Фото: getty images

Наиболее показателен демонтаж деревянной скульптуры Иисуса Христа из Армянского собора. Он был частью средневекового алтаря, пережившего даже тяжелые времена Второй мировой войны.

Статую Иисуса Христа забирают в бункер из Армянского собора
Статую Иисуса Христа забирают в бункер из Армянского собора
Фото: Tim le berre

Статую будут хранить, пока идет русская война против Украины, в бункере.

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Все музеи города демонтировали экспозиции и передали их для хранения в бомбоубежище.

Для работ по защите и демонтажу памятников привлекли львовских профессиональных реставраторов и частных рекламщиков. Также к работам присоединились польские реставраторы, которые собрали деньги на закупку материалов.

Напомним: Россия проводила активные боевые действия, в частности, авиаудары в сирийском городе Алеппо, в котором также есть исторические и культурные достопримечательности мирового наследия ЮНЕСКО.

Темы: ЛьвовархитектураРосcиявойна
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