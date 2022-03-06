В Дерипаске могут национализировать карьер кварцитов в Глухове

Глуховский карьер кварцитов, который контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, могут национализировать.

Источник: Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Живицкий напомнил, что 3 марта Верховная Рада приняла закон о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.

Прямая речь: "Глуховский карьер кварцитов добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере Сумской области, которые затем в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

Владельцем Глуховского карьера кварцитов с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "объединенной компании "РусАл", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске".