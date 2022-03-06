Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Дерипаске могут национализировать карьер кварцитов в Глухове

Воскресенье, 6 марта 2022, 00:31

Глуховский карьер кварцитов, который контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, могут национализировать.

Источник: Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Живицкий напомнил, что 3 марта Верховная Рада приняла закон о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.

Прямая речь: "Глуховский карьер кварцитов добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере Сумской области, которые затем в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

Владельцем Глуховского карьера кварцитов с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "объединенной компании "РусАл", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: СумыолигархиРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

обновленоОккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты

Все новости...
Сумы
Сумы: в окрестностях взрываются снаряды, российская авиация наносит авиаудары
В Сумах предупреждают об уличных боях
В осажденных Сумах горожане достают воду из талого снега
Последние новости
16:53
Commerzbank вслед за DB выходит из российского рынка
16:47
У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский
16:45
ПриватБанк: можно снимать наличными до 100 тысяч в сутки, но безопаснее – рассчитываться картой
16:45
В Минздраве рассказали, как распознать посттравматическое стрессовое расстройство
16:36
Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме
16:36
Президент считает, что российские оккупанты зайдут в Киев только, если уничтожат всех
16:33
Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"
16:33
Разведка: вместо эвакуации в Беларусь "кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских солдат
16:22
С гуммпомощью в Мариуполь отправили церковников, может в них не будут стрелять – Зеленский
16:14
Оккупанты привезли под Николаев мобилизованных из ОРДЛО
Все новости...