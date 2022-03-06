Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 6 марта

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 01:13
фото: УЗ

Укрзализныця назначила на 6 марта эвакуационные поезда для выезда за границу.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: В частности, Укрзализныця обнародовала такой график эвакуационных поездов за границу на 6 марта:

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;
  • №950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;
  • № 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;
  • № 918/919 Запорожье - Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;
  • №952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;
  • №7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;
  • №939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;
  • №67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Укрзализныцябеженцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзалізниця" анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Харькова, Днепра и Запорожья
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 4 марта
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Последние новости
17:41
Фонд гарантирования хочет выплачивать возмещения вкладчикам удаленно
17:38
ГУР опубликовали данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям
17:35
Пограничники не выпустили в Молдову мужчину, комиссованного из-за "трудных родов"
17:34
Как обрабатывать колоту, резаную или огнестрельную рану – инструкция Минздрава
17:34
Шольц и Макрон после разговора с Путиным позвонили Зеленскому
17:33
Среди оккупантов на ЧАЕС - сотрудники Росатома
17:32
Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов
17:13
видеоРоссийский танк раздавил автомобиль с ребенком в Запорожской области
17:08
Зеленский рассказал об альтернативном варианте закрытия неба
17:06
Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ
Все новости...