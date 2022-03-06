Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 6 марта

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 00:13
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 6 марта
фото: УЗ

Укрзализныця назначила на 6 марта эвакуационные поезда для выезда за границу.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: В частности, Укрзализныця обнародовала такой график эвакуационных поездов за границу на 6 марта:

Реклама:
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;
  • №950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;
  • № 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;
  • № 918/919 Запорожье - Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;
  • №952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;
  • №7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;
  • №939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;
  • №67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Темы: Укрзализныцябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: