Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп
Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.
Источник: Госдеп США
Дословно: "Граждане США должны немедленно покинуть Россию".
Детали: В сообщении Госдепа говорится, что американцы, проживающие или путешествующие Россией, "должны немедленно уехать".
В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".
Среди перечисленных причин указаны также COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.д.
"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.