Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 06:03
Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп
ФЛАГ США, ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Граждане США должны немедленно покинуть Россию".

Реклама:

Детали: В сообщении Госдепа говорится, что американцы, проживающие или путешествующие Россией, "должны немедленно уехать".

В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".

Среди перечисленных причин указаны также COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.д.

ВИДЕО ДНЯ

"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: