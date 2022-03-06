Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп

Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Граждане США должны немедленно покинуть Россию".

Детали: В сообщении Госдепа говорится, что американцы, проживающие или путешествующие Россией, "должны немедленно уехать".

В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".

Среди перечисленных причин указаны также COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.д.

"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.