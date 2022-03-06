CNN: США и Польша обсуждают передачу Украине истребителей

США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Источник: представитель Белого дома в комментарии CNN

Детали: Страны определяют, какие "возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину"

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолет перебросят из Польши в Украину.

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