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CNN: США и Польша обсуждают передачу Украине истребителей

Воскресенье, 6 марта 2022, 06:57
ФОТО: GETTY

США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Источник: представитель Белого дома в комментарии CNN

Детали: Страны определяют, какие "возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину"

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолет перебросят из Польши в Украину.

Что предшествовало:

  • 28 февраля Украина заявила, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из ЕС. Речь шла о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать. Украинский парламент даже конкретизировал, сколько их будет: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии. Однако впоследствии эти страны ЕС официально заявили, что не намерены передавать Украине боевые самолеты.
  • В частности, президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна "не собирается направлять какие-либо самолеты в воздушное пространство Украины", отметив, что "это приведет к военному вмешательству в конфликт".

Темы: СШАПольшаоружие
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