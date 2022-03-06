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Россиянам не удался прорыв из Балаклеи на Днепропетровщину – советник главы МВД

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 06:16

Харьков ночью продолжали обстреливать, а попытка прорыва из Балаклеи в Харьковской области в Днепропетровскую область россиянам не удалась.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко

Прямая речь: "Ночь прошла относительно спокойно, насколько это можно говорить. Были обстрелы в Харькове.

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Относительный позитив, что россияне сегодня попытались совершить прорыв в Балаклее в сторону Днепропетровщины, но их остановили. Разбита колонна российской техники.

В Сумской области также происходили бои – также разбита относительно небольшая колонна российской техники.

Мы по оперативным данным понимаем, что россияне хотят прорваться с одной стороны – со стороны Лубен, это Полтавская область, с другой – это Каневская ГЭС.

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Ситуация в Киеве в эту ночь была относительно спокойной. Но на подступах к Киеву стоит огромная армада российской техники. Ирпень, Буча, Гостомель – ситуация очень сложная".

Детали: Советник главы МВД также рассказал, что остается очень сложной ситуация в ряде городов Сумской области – в частности Ахтырка и Тростянец.

"Это города, где фактически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Города находятся на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обворовали все магазины – и фактически только благодаря стараниям местного фермера и нескольких местных людей выпекается хлеб и бесплатно раздается людям", – сказал он.

В Мариуполе очень сложная ситуация: "Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров и ситуация стоит на грани гуманитарной катастрофы".

Западные регионы, по словам Денисенко, "в относительно безопасной зоне" на данный момент.

Денисенко отметил, что украинские силы готовы к продолжению боев: "Мы понимаем, чего хочет враг – и я думаю, что мы знаем, как с ним бороться. Последние дни это точно показали".

Он также надеется, что подкрепления из Беларуси россияне не получат: "Среди мужского населения Беларуси начались панические настроения, увеличилось количество мужчин, массово выезжающих за границу. Вероятность того, что Александра Лукашенко направит в Украину свои части, невелика: белорусская армия небольшая и демотивированная".

Темы: войнаХарьковская областьДнепропетровская область
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