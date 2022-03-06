Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам не удался прорыв из Балаклеи на Днепропетровщину – советник главы МВД

Мора О'СалливанВоскресенье, 6 марта 2022, 07:16

Харьков ночью продолжали обстреливать, а попытка прорыва из Балаклеи в Харьковской области в Днепропетровскую область россиянам не удалась.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко

Прямая речь: "Ночь прошла относительно спокойно, насколько это можно говорить. Были обстрелы в Харькове.

Относительный позитив, что россияне сегодня попытались совершить прорыв в Балаклее в сторону Днепропетровщины, но их остановили. Разбита колонна российской техники.

В Сумской области также происходили бои – также разбита относительно небольшая колонна российской техники.

Мы по оперативным данным понимаем, что россияне хотят прорваться с одной стороны – со стороны Лубен, это Полтавская область, с другой – это Каневская ГЭС.

Ситуация в Киеве в эту ночь была относительно спокойной. Но на подступах к Киеву стоит огромная армада российской техники. Ирпень, Буча, Гостомель – ситуация очень сложная".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: Советник главы МВД также рассказал, что остается очень сложной ситуация в ряде городов Сумской области – в частности Ахтырка и Тростянец.

"Это города, где фактически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Города находятся на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обворовали все магазины – и фактически только благодаря стараниям местного фермера и нескольких местных людей выпекается хлеб и бесплатно раздается людям", – сказал он.

В Мариуполе очень сложная ситуация: "Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров и ситуация стоит на грани гуманитарной катастрофы".

Западные регионы, по словам Денисенко, "в относительно безопасной зоне" на данный момент.

Денисенко отметил, что украинские силы готовы к продолжению боев: "Мы понимаем, чего хочет враг – и я думаю, что мы знаем, как с ним бороться. Последние дни это точно показали".

Он также надеется, что подкрепления из Беларуси россияне не получат: "Среди мужского населения Беларуси начались панические настроения, увеличилось количество мужчин, массово выезжающих за границу. Вероятность того, что Александра Лукашенко направит в Украину свои части, невелика: белорусская армия небольшая и демотивированная".

Темы: войнаХарьковская областьДнепропетровская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР"

До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине

Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Все новости...
война
Херсонщина снова без мобильной связи
Россию и Беларусь отстранили от Международного союза железных дорог
"Новая почта" бесплатно пересылает помощь военным и пострадавшим
Последние новости
23:52
Президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам
23:49
Россияне осуществили неудачную кибератаку на Минобороны Украины
23:49
Оккупанты выдумали "пособия" для создания фейков в Украине
23:44
Украинская энергосистема работает стабильно
23:42
Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена
23:35
Военные РФ по наводке попали ракетой в продсклад в Киевской области
23:22
Чехия просит ЕС о помощи с размещением беженцев из Украины
23:17
"Северные котики" уничтожили ракетное подразделение россиян, которое обстреливало Чернигов
23:01
Альтернатива закрытию неба, $200 млн от США, Германия не будет покупать нефть у РФ: новости дня
22:50
ВИДЕОНа пункте пересечения границы с Польшей поставили лавочки и смонтировали розетки
Все новости...