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Россию и Беларусь отстранили от Международного союза железных дорог

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 07:11
Россию и Беларусь отстранили от Международного союза железных дорог

Российскую и Белорусскую железные дороги отстранили от участия в Международном союзе железных дорог.

Источник: Мининфраструктуры в Telegram

Дословно Мининфраструктуры: "Поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена".

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Детали: Сообщается, что Мининфраструктуры 2 марта направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма в связи с нападением России на Украину.

Для справки: Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, ряд международных организаций отказались сотрудничать с Россией, а многие мировые компании ушли из страны-агрессора.

Темы: железная дорогаРосcиявойнаБеларусь
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