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Россияне ночью бомбили Житомирщину – есть пострадавшие, десятки разрушенных домов

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 07:54
Россияне ночью бомбили Житомирщину – есть пострадавшие, десятки разрушенных домов
все фото: гсчс

Ночью 6 марта враг совершил несколько авиаударов ракетами по жилым застройкам в городах Коростене и Овруче, в результате обстрелов разрушены несколько десятков частных домов, пострадавшие среди гражданского населения.

Источник: Нацполиция, ГСЧС

Детали: В ночь с 5 на 6 марта вражеские обстрелы пришлись на дома мирных жителей в Коростене. Несколько из домов разрушены до основания, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д. Среди гражданского населения есть пострадавшие.

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Также ночью из-за обстрелов произошел взрыв в жилом массиве частного сектора в Овруче. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате ракетного удара по частному сектору в Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью, сообщает ГСЧС.

 

Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
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