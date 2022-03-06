Больницы в оккупированном Крыму переполнены ранеными россиянами

В оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными в войне россиянами, заявляет Представительство президента Украины в АРК.

Источник: украинский правительственный центр стратегических коммуникаций Spravdi.в Telegram

Детали: Сообщается, что в оккупированных Россией крымских городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными.

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В каждом городе находится порядка 1000-1500 раненых.

В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя.