Больницы в оккупированном Крыму переполнены ранеными россиянами
Воскресенье, 6 марта 2022, 09:19
В оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными в войне россиянами, заявляет Представительство президента Украины в АРК.
Источник: украинский правительственный центр стратегических коммуникаций Spravdi.в Telegram
Детали: Сообщается, что в оккупированных Россией крымских городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными.
В каждом городе находится порядка 1000-1500 раненых.
В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя.
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