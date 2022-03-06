Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Больницы в оккупированном Крыму переполнены ранеными россиянами

Воскресенье, 6 марта 2022, 08:19

В оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными в войне россиянами, заявляет Представительство президента Украины в АРК.

Источник: украинский правительственный центр стратегических коммуникаций Spravdi.в Telegram

Детали: Сообщается, что в оккупированных Россией крымских городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными.

Реклама:

В каждом городе находится порядка 1000-1500 раненых.

В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: