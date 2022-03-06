Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чернигов, Харьков, Буча, Овруч, Коростень подверглись наибольшим разрушениям за сутки

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 08:36

За сутки 5 марта наиболее масштабные разрушения от боевых действий получили объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене Житомирской области погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения.

Реклама:

В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч Житомирской области разрушены 30 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток подразделения ГСЧС осуществили 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасли 64 человека.

Всего с начала войны спасатели 2200 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасли 280 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 1 329 взрывоопасных устройств, за последние сутки – 605.

Темы: ЧерниговХарьковЖитомирская областьКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: