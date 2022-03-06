Чернигов, Харьков, Буча, Овруч, Коростень подверглись наибольшим разрушениям за сутки
За сутки 5 марта наиболее масштабные разрушения от боевых действий получили объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене Житомирской области погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения.
В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч Житомирской области разрушены 30 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.
В течение суток подразделения ГСЧС осуществили 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасли 64 человека.
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Всего с начала войны спасатели 2200 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасли 280 человек.
Пиротехники ГСЧС обезвредили 1 329 взрывоопасных устройств, за последние сутки – 605.