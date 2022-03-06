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Шпионы, ДРГ, корректировщики: СБУ рассказала об обезвреженных агентах врага

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 08:58
Шпионы, ДРГ, корректировщики: СБУ рассказала об обезвреженных агентах врага
фото СБУ

Служба безопасности Украины отчитывается о разоблачении диверсантов и приспешников врага.

Источник: СБУ

Детали: В Донецкой области:

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Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Все они были задержаны.

В Харьковской области:

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СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.

Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и это повлекло за собой потери среди мирного населения.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.

В Днепре:

СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку "русского мира".

По полученной информации, один из пособников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.

В Киеве:

Задержаны два брата - пропагандиста, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель пособников оккупантов - расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать "нужную информационную картинку" для России и Беларуси. Сейчас их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора, отмечают в СБУ.

Кроме этого, СБУ сообщает, что враг пытается "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и подпольной войне против Украины, но спецслужба этому успешно противостоит.

О чем именно идет речь, в сообщении не уточняется.

Темы: войнаСБУ
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