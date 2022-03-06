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Россияне обстреливают из минометов жителей Ирпеня, которые убегают – погибла семья

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 09:57

Россияне целенаправленно бьют из минометов калибра 120 миллиметров по мосту в Ирпене, где люди пытаются покинуть город.

Источник: корреспондент ТСН Александр Моторный в эфире телеканалов, журналист Андрей Дубчак в Facebook

Прямая речь корреспондента: "В Ирпене начался минометный обстрел, 122-миллиметровыми минами оккупанті начали бить прямо в направлении переправы. Люди начали прятаться, но там было немало детей, пожилых людей. Их военные, бойцы терробороны, пытались брать на руки и переносить. С перерывами в минуты 2-3 раздались не менее полутора десятков минометных залпов.

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К сожалению, с полчаса назад одна из мин упала там, где были люди – они уже перешли на тот момент переправу и погибли четыре человека, среди них двое детей".

Детали: Люди пытаются эвакуироваться и пешком, и машинами, но журналист призвал не ехать в направлении Стоянки, потому что это "смертельно опасно".

По словам журналиста Моторного, люди, которые машинами пытались выехать из Ирпеня, попали под стрелковый вражеский огонь, там тоже не обошлось без раненых, в машинах были дети.

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"Чужаки без жалости и без разбора стреляют по гражданским машинам. Накануне расстреляли автомобиль волонтеров, три человека погибли", – сказал он.

Дубчак сообщил, что под минометным огнем погибла семья: девочка, парень, мама. Мужчина получил очень серьезные ранения.

5 марта переправу в Ирпене бомбили российские самолеты. Ночью в Ирпене были даже уличные бои.

Соседние Буча и Гостомель также находятся под постоянными обстрелами.

Ни в Ворзеле, ни в Буче, ни в Гостомеле, ни в Ирпене нет мобильной связи.

Темы: войнаКиевская областьРосcияэвакуация
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