Хмельнитчина: враг атаковал аэродром в Старокостянтинове, трое раненых

В Хмельницкой области в результате ракетного удара ранены три человека. Пока информации о погибших нет.

Источник: начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, которого цитирует "Суспільне"

Детали: Известно, что взрывы прогремели в ночь с 5 на 6 марта.

Прямая речь Гамалия: "Сегодня ночью удары нанесли по городу Старокостянтинов . Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет сбиты, некоторые попали в самый аэродром.

Пока известно о трех раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы, и позже мы сообщим, есть ли у нас потери.

Предыстория: Старокостянтинов был одной из точек атаки россиян в первый день войны. После этого в области было спокойно.