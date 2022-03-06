Британская разведка: Россия в населенных пунктах использует тактики Чечни и Сирии

Разведка Великобритании заявила в воскресенье, что российские войска обстреливают населенные районы Украины, поскольку столкнулись с большой силой сопротивления украинских сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновленных данных, которые регулярно публикует британское разведывательное ведомство по поводу российско-украинской войны.

"Масштабы и сила украинского сопротивления продолжают удивлять Россию. В ответ она нанесла удары по населенным пунктам в нескольких местах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь", - говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что, скорее всего, это попытка сломать украинский моральный дух. Россия ранее использовала аналогичную тактику в Чечне 1999 года и Сирии 2016 года, применяя как воздушные, так и наземные боеприпасы.

Сообщается также, что российские линии поставки продолжают нести потери, что замедляет продвижение их сухопутных войск. Есть реальная возможность того, что Россия пытается скрыть бензовозы под обычные машины поддержки, чтобы минимизировать потери.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение России в Украину.

Накануне британцам, чье присутствие в России не важно, правительство Британии приказало рассмотреть вариант выезда из страны.