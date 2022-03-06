Россия снимает санкции с Грузии на фоне нежелания Тбилиси поддерживать Украину

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю Россельхознадзор, выполняющая функции карательного органа по наложению торговых санкций на недружественные в РФ государства, объявила о намерении ослабить давление на Грузию.

Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-служба российского регулятора утверждает, что выходной день, в субботу, несмотря на разгар российской войны против Украины, состоялись переговоры представителей ветеринарных служб РФ, Белоруссии, Грузии и Азербайджана.

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По результатам переговоров российская сторона уже с 6 марта снимает ограничения на экспорт в Россию животноводческой продукции, произведенной в Беларуси. В белый список добавлены 19 белорусских производителей.

Кроме того, по итогам переговоров главы Россельхознадзора с руководителем ветеринарной службы Грузии Зурабом Чекурашвили РФ инициирует снятие санкций с 15 грузинских производителей молока и молокопродукции. Ожидается допуск на рынок РФ также одного производителя из Азербайджана.

Решение будет формально принято после согласования с партнерами по ЕврАзЭС.

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