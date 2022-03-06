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Армия РФ пытается развернуться в сторону Южноукраинской АЭС – Арестович

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 10:40
Армия РФ пытается развернуться в сторону Южноукраинской АЭС – Арестович
Алексей Арестович, фото с Facebook

Российская армия пытается атаковать Николаев и продвинуться в сторону Южноукраинской АЭС, рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Источник: Арестович в утреннем эфире телеканалов

Прямая речь: "Сейчас враг пытается наступать севернее Николаева – то есть на сам Николаев и пытается развернуться в сторону Южноукраинской АЭС с попыткой повторить захват Запорожской АЭС, в которой осталось немного врагов и которая работает в штатном режиме…

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Но Николаев умело защищается. Вчера была попытка очередного воздушного десанта на Кульбакино – сбили 4 вертолета, десантников уничтожили или захватили в плен. Противник сосредотачивает усилия на Николаеве и севернее Николаева. Там ему не так легко пройти, как ему кажется, но усилия идут туда".

Детали: По словам Арестовича, в Харьковской области украинские войска пошли в контрнаступление, а на северо-западе от Киева враг "окончательно запутался". Окруженным остается Мариуполь.

Арестович также рассказал о запасах крылатых ракет в России.

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Прямая речь: "Крылатые ракеты "Калибр" россияне почти потратили, думаю, что 80% выстреляли. У них остались преимущественно системы "Искандер" и "Точка". И они бьют "Искандерами", и этих Искандеров они использовали не более 30%, то есть я думаю, что они будут стрелять еще очень долго, в том числе с территории Беларуси, фактически держа режим Лукашенко и белорусский народ в своих заложниках ".

Темы: Николаеввойна
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