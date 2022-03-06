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Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн - ООН

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 10:48

За последние 10 дней более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны, спасаясь от развязанной Россией войны.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Этот кризис беженцев в Европе растет быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в Twitter.

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Напомним, Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша гуманитарной помощи украинцам.

Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления в убежище.

Темы: беженцыУкраина
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