Россияне вышли на митинг против войны в Украине, их тут же начали задерживать
Воскресенье, 6 марта 2022, 10:58
В центре российского Екатеринбурга проходит митинг против войны в Украине. Силовики массово задерживают людей.
Источник: новостной телеграм-канал 66.RU
Детали: Сообщается, что это одиннадцатый по счету подобный митинг с начала вторжения российских войск в Украину.
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Екатеринбург pic.twitter.com/v4NCE8XPrb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Людей стали задерживать с первых минут акции. Уже десятки задержанных.
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Полиции по рации отдают приказ: "Гражданских брать, журналистов не трогать".
По информации "Медузы", по состоянию на 12:51 на антивоенных акциях в России задержано уже более 600 человек в 21 городе.