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Россияне вышли на митинг против войны в Украине, их тут же начали задерживать

Воскресенье, 6 марта 2022, 11:58
Фото 66.RU

В центре российского Екатеринбурга проходит митинг против войны в Украине. Силовики массово задерживают людей.

Источник: новостной телеграм-канал 66.RU

Детали: Сообщается, что это одиннадцатый по счету подобный митинг с начала вторжения российских войск в Украину.

Людей стали задерживать с первых минут акции. Уже десятки задержанных.

Полиции по рации отдают приказ: "Гражданских брать, журналистов не трогать".

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По информации "Медузы", по состоянию на 12:51 на антивоенных акциях в России задержано уже более 600 человек в 21 городе.

 
 
 

Темы: РосcиямитингиУкраинавойна
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