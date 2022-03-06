Россияне вышли на митинг против войны в Украине, их тут же начали задерживать

В центре российского Екатеринбурга проходит митинг против войны в Украине. Силовики массово задерживают людей.

Источник: новостной телеграм-канал 66.RU

Детали: Сообщается, что это одиннадцатый по счету подобный митинг с начала вторжения российских войск в Украину.

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Людей стали задерживать с первых минут акции. Уже десятки задержанных.

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Полиции по рации отдают приказ: "Гражданских брать, журналистов не трогать".

По информации "Медузы", по состоянию на 12:51 на антивоенных акциях в России задержано уже более 600 человек в 21 городе.