Зеленский: Россияне всегда приезжали в Одессу и встречали искренность, а теперь хотят ее бомбить

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегает российского агрессора, что возможное бомардирование Одессы может стать новым военным и историческим преступлением РФ.

Источник: Зеленский в видеообращении от 6 марта

Детали: Глава государства подчеркнул, что Украина ведет себя цивилизованно даже против агрессора, который действует коварно, незаконно, как террорист, нарушая правила ведения войны.

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Прямая речь: "Несмотря ни на что, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России. Или Беларуси. Откуда на нашу территорию ежедневно идут ракеты, идут колонны техники, летит авиация.

Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге...

Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность.

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А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы?

Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление".