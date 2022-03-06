В Алматы люди вышли на митинг против войны России в Украине и против Путина

В Алматы в Казахстане 6 марта проходит митинг против войны в Украине и военной агрессии России.

Источник: Радио Азаттык (Радио Свобода)

Детали: Митинг был назначен на 12 часов по местному времени за кинотеатром "Сарыарка" в Алматы. Еще до начала митинга в сквере собралось около 300 человек – и люди продолжают прибывать.

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К часу дня сквер был заполнен митингующими – по разным оценкам, на митинг пришли от 3 до 5 тысяч человек. В итоге организаторы продлили время митинга, он должен был завершиться в 14 часов.

На митинге много украинских флагов, люди кричат "Украина, жасасын!" ("Да здравствует Украина"), "Нет войне", "Путин, Гаага, тюрьма!".

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Выступающие говорят о том, что "Украина выстрадала свою независимость" и "то, что происходит в Украине сейчас, может случиться в Казахстане завтра", потому что "у нас во власти предатели".

У импровизированной сцены образовалась очередь из желающих выступить. Один из выступающих призвал Казахстан выйти из ОДКБ, где доминирует Россия, и из ЕАЭС.

Люди держат плакаты, призывающие остановить войну, остановить Путина. На некоторых из них написано, что "следующим будет Казахстан, если не остановить войну сейчас".

Фото Радио Свобода

Митингующие выражают несогласие с тем, что Казахстан воздержался при принятии резолюции ООН, осуждающей нападение России на Украину. Она была принята, так как 141 член организации проголосовал за документ, в котором содержится требование к России прекратить военные действия, вывести войска с территории Украины в ее международно признанных границах, в том числе из аннексированного в 2014 году Крыма.

Казахстан был среди 35 "воздержавшихся" государств. Пять стран проголосовали "против": Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

Один из организаторов митинга, Даулет Абылкасымов, заявил с трибуны, что "это митинг не против народа России, народа Украины, а против Путина, против войны".

Прямая речь: "Путин стал пленником собственных амбиций. Он начал эту войну, а сейчас проигрывает и идеологически, и в военном плане. Мы здесь не против какой-либо нации. Мы не против русских или украинцев. Мы против Путина. Мы за мир".

Детали: Основное требование митингующих: немедленный вывод российских войск из Украины.

Среди митингующих слышны песни "Обійми" "Без бою" украинской группы "Океан Эльзы".