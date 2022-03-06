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Эрдоган провел часовой телефонный разговор с Путиным

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 13:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел часовые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье по поводу войны в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информируют турецкие СМИ, в том числе Haberler.

Детали переговоров пока публично не обнародованы, однако известно, что они касалась российско-украинской войны. Управление коммуникации президента Турции вскоре выйдет с заявлением о разговоре.

Турция активно выступает с инициативой посредничества между Украиной и Россией.

4 марта министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии.

Постпред Российской Федерации при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов назвал инициативу Турции хорошей идеей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что пока нет подтверждения согласия российской стороны на переговоры глав МИД в Турции, но он не против такой встречи, если она будет содержательной.

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Темы: ПутинЭрдоган
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