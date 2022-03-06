Над Черным морем сбит вражеский самолет - спикер оперштаба в Одессе
Воскресенье, 6 марта 2022, 13:31
Украинские военные сбили российский самолет над Черным морем вблизи Одессы.
Источник: спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook
Прямая речь: "Одесса. Вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо ВСУ!".
Детали: "Украинская правда" пытается узнать детали украинских военных.
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