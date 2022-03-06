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Над Черным морем сбит вражеский самолет - спикер оперштаба в Одессе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 13:31

Украинские военные сбили российский самолет над Черным морем вблизи Одессы.

Источник: спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Одесса. Вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо ВСУ!".

Детали: "Украинская правда" пытается узнать детали украинских военных.

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Темы: Одессавойна
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