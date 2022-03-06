Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путин не сможет победить в Украине": глава МИД Британии об ожиданиях по поводу войны

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 15:46

Глава британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что Западу придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но в столицах есть понимание необходимости остановить РФ.

Об этом она рассказала в интервью ежедневному лондонскому изданию Express после встречи с коллегами-министрами из ЕС, G7 и Украины, пишет "Европейская правда".

Трасс заверила, что Запад осознает опасность, которую представляет современная Россия, и готов ее остановить, поскольку в противном случае Путин не остановится в Украине. К тому же подобные шаги могут сделать другие диктаторы. "Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров по всему миру", - добавила она.

Лиз Трасс заверила, что есть уверенность в победе над Путиным.

"Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасающие, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", - заявила она.

Также представитель правительства Британии призвала рядовых граждан с пониманием отнестись к проблемам, с которыми они также столкнутся. Она, в частности, признала, что санкции против России, в частности вероятный запрет на покупку у нее нефти и газа, "сделают вещи в Британии более дорогими, но это цена, которую нужно заплатить". Заметим, что это первое признание западным топ-политиком намерений запретить покупку нефти и газа у РФ. Ранее Украина попросила Запад повысить санкционное давление, в частности, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты.

"Если его не остановить, цена будет катастрофической", - добавила она.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детальнее про санкции смотрите в видео.

"Это борьба нашего поколения. То, что мы видим, что происходит на улицах Европы (в Украине – ЕН), это то, чего мы никогда не испытывали в своей жизни. Это борьба за свободу и демократию, суверенитет и самоопределение", - подытожила Трасс.

Темы: войнаВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский

Штаб по обращению с пленными возглавила Верещук

фотоРоссия бомбила православную Святогорскую Лавру

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР"

До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине

Все новости...
война
В России на митингах против войны задержали уже белее тысячи человек
Над Черным морем сбит вражеский самолет - спикер оперштаба в Одессе
УЗ отзывает вагоны для погибших россиян. Враг не забирает свои тела
Последние новости
03:42
Трупов нереально много: в Беларусь свозят убитых и раненых российских военных
03:04
Абрамович спас свою яхту от санкций — перегнал ее из Испании в Черногорию
02:55
Шредер неофициально поговорил с Путиным и украинцами – СМИ
02:00
видеоВ районе консульства США в Ираке упали ракеты
01:56
В Скадовске нет оккупационных войск – мэр
01:41
Шмигаль призывает украинцев работать: "Вы - часть экономического фронта"
01:23
Враг не добился успеха в попытках наступления на Кривой Рог – Генштаб
01:04
Зеленский наградил военных: среди них - первая женщина Герой Украины, удостоенная посмертно
00:56
Зеленский к коллаборантам: Вы подписываете себе приговор
00:53
США передаст Украине противотанковое и зенитное оружие
Все новости...