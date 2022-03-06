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"Путин не сможет победить в Украине": глава МИД Британии об ожиданиях по поводу войны

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 12:46

Глава британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что Западу придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но в столицах есть понимание необходимости остановить РФ.

Об этом она рассказала в интервью ежедневному лондонскому изданию Express после встречи с коллегами-министрами из ЕС, G7 и Украины, пишет "Европейская правда".

Трасс заверила, что Запад осознает опасность, которую представляет современная Россия, и готов ее остановить, поскольку в противном случае Путин не остановится в Украине. К тому же подобные шаги могут сделать другие диктаторы. "Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров по всему миру", - добавила она.

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Лиз Трасс заверила, что есть уверенность в победе над Путиным.

"Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасающие, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", - заявила она.

Также представитель правительства Британии призвала рядовых граждан с пониманием отнестись к проблемам, с которыми они также столкнутся. Она, в частности, признала, что санкции против России, в частности вероятный запрет на покупку у нее нефти и газа, "сделают вещи в Британии более дорогими, но это цена, которую нужно заплатить". Заметим, что это первое признание западным топ-политиком намерений запретить покупку нефти и газа у РФ. Ранее Украина попросила Запад повысить санкционное давление, в частности, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты.

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"Если его не остановить, цена будет катастрофической", - добавила она.

Детальнее про санкции смотрите в видео.

"Это борьба нашего поколения. То, что мы видим, что происходит на улицах Европы (в Украине – ЕН), это то, чего мы никогда не испытывали в своей жизни. Это борьба за свободу и демократию, суверенитет и самоопределение", - подытожила Трасс.

Темы: войнаВеликобритания
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