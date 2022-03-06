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Россияне обстрелами сорвали эвакуацию из Мариуполя – Азов

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 13:49
МАРИУПОЛЬ, ФОТО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян – в Мариуполе кафиры сорвали эвакуацию.

Источник: полк "Азов" в Мариуполе

Прямая речь: "Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских граждан - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого.

Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины".

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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