Россияне обстрелами сорвали эвакуацию из Мариуполя – Азов

Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян – в Мариуполе кафиры сорвали эвакуацию.

Источник: полк "Азов" в Мариуполе

Прямая речь: "Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских граждан - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого.

Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины".