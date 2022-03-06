Россияне обстрелами сорвали эвакуацию из Мариуполя – Азов

Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян – в Мариуполе кафиры сорвали эвакуацию.

Источник: полк "Азов" в Мариуполе

Прямая речь: "Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских граждан - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого.

Реклама:

Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины".

Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян



Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. pic.twitter.com/XtAnvdzPhB — АЗОВ (@Polk_Azov) March 6, 2022