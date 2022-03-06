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Херсон, Каланчак, Новоалексеевка, Троицкое митингуют против российских захватчиков

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 13:58

В Херсонской области люди вышли на митинги против российских оккупантов в Херсоне, Новой Каховке, Новоалексеевке и Каланчаке, также митингуют жители Троицкого в Луганской области.

Источник: "Громадське радіо", "Интерфакс-Украина"

Детали: В Херсоне люди снова вышли на митинг – уже в третий раз.

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Новая Каховка многотысячно повторяет "Украина!".

В Новоалексеевке люди с украинскими флагами выкрикивают: "Уходите с нашей земли, вы нам не нужны!".

В захваченном россиянами Каланчаке, граничащем с оккупированным Крымом, люди кричат ​​оккупантам: "Домой!".

По словам очевидцев, несколько сотен жителей Каланчака пришли с украинской символикой к зданию местного отделения полиции и скандируют патриотические лозунги.

В Троицке на Луганщине люди тоже с украинскими флагами выкрикивают: "Троицкое – это Украина".

Темы: Херсонская областьЛуганская областьвойнамитинги
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