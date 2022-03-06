Херсон, Каланчак, Новоалексеевка, Троицкое митингуют против российских захватчиков

В Херсонской области люди вышли на митинги против российских оккупантов в Херсоне, Новой Каховке, Новоалексеевке и Каланчаке, также митингуют жители Троицкого в Луганской области.

Источник: "Громадське радіо", "Интерфакс-Украина"

Детали: В Херсоне люди снова вышли на митинг – уже в третий раз.

Прямо зараз мешканці Херсона знову зібралися на мітинг на центральній площі міста.



Херсонці, ви — наші герої! 🇺🇦 pic.twitter.com/BYTqYaq4qM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Мешканці Херсона знову вийшли на Площу Свободи протестувати проти окупантів. А ще недавно росіяни хотіли зімітувати в місті фейкові акції на свою підтримку 😉 pic.twitter.com/Daf62FaJTJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Новая Каховка многотысячно повторяет "Украина!".

Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦



Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Нові та старі кричалки від жителів тимчасово окупованої Нової Каховки. Які молодці! pic.twitter.com/VmM5DUALco — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

В Новоалексеевке люди с украинскими флагами выкрикивают: "Уходите с нашей земли, вы нам не нужны!".

В захваченном россиянами Каланчаке, граничащем с оккупированным Крымом, люди кричат ​​оккупантам: "Домой!".

По словам очевидцев, несколько сотен жителей Каланчака пришли с украинской символикой к зданию местного отделения полиции и скандируют патриотические лозунги.

В Троицке на Луганщине люди тоже с украинскими флагами выкрикивают: "Троицкое – это Украина".