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В России скоро будет хуже, чем в КНДР, ждем внутреннего фронта в РФ – Кулеба

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 14:13

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она пересечет уровень, сложившийся в жесточайшей диктатуре мира – КНДР.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье.

Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России. "Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое подлинная изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", – рассказал он.

Кулеба заверил, что это давление будет расти.

В частности, как выяснилось, он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.

"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на Визу и Мастеркард, чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр. Он анонсировал, украинский МИД поименно назовет те компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.

В то же время МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.

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"В России становится невозможно жить, и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба. В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.

"Сотни тысяч россиян не желают так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", – добавил министр.

Подробно о том, как будут работать санкции, смотрите в видео ЕН "Когда санкции свергнут Россию? Что изменится для россиян? Спасет ли Китай? Объясняем"

Темы: санкцииРосcия
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