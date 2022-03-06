Окупать повредили газопровод Донецк-Мариуполь, люди будут без газа – глава области

Российские войска повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь – поэтому территория от Угледара до Бердянска вскоре останется без газа.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа – оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь.

Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара".

Детали: По словам Кириленко, сейчас давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа. Дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.

Глава области добавил, что сейчас работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему.