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Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 13:35
Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

В Кремле уверяют, что якобы готовы к диалогу с украинскими и зарубежными партнерами для "урегулирования конфликта", но не остановит войну, пока Украина не выполнит требования РФ.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта.

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Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России".

Детали: Путин похвастался Эрдогану, что его "спецоперация" идет по плану, но бомбит он якобы только военную инфраструктуру.

Темы: Путинвойна
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